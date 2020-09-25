Поставка техники в интересах Воздушных Сил, армейской авиации и авиации ВМС Украины в 2019-2020 г.

В рамках выполнения задач по статье «Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования» министерством обороны Украины в 2019 году восстановлено 987 ед. вооружения и военной техники и 1138 ед. узлов и агрегатов к ней (420 шт. агрегатов БТВТ, 79 шт. агрегатов к автомобильной технике, 639 шт. двигателей, блоков, узлов, агрегатов к авиационной технике и технике ЗРВ).

В том числе техники ВС ВСУ — 102 ед., из них: авиационной техники — 15 ед. (1 ед. Л-39, 1 ед. Ил-76МД, 2 ед. МиГ-29УБ, 2 ед. Ан-26Ш, 1 ед. Ан-26, 1 ед. Су-24М, 1 ед. Су-27, 2 ед. Бе-12, 4 ед. АСК «ГУРТ»);

вертолетов — 6 ед. (1 ед. Ми-14ПЛ, 4 ед. Ми-8МТ, 1 ед. Ми-8МТВ);

беспилотных авиационных комплексов — 12 ед. (1 ед. БпАК Sparrow, 3 ед. БпАК Fly Eye, 1 ед. БпАК PD-1, 3 ед. БпАК А1-СМ «Фурия», 4 ед. БпАК Spectator-M);

техники ЗРВ — 9 ед. (2 ед. ЗРК «Тор», 2 ед. ЗРК С-125М1, 1 ед. КПС 5Н83, 1 ед. ЗРК С-300ПТ, 1 ед. ЗРК С-300В1, 1 ед. 5Т99М для ЗРК С-300П , 1 ед. ФЛ-95), техники РТВ — 9 ед. (4 ед. ПРВ-16, 5 ед. НРЗ 1Л22), электрогазовой техники — 39 ед. (1 ед. АПА-80, 3 ед. УКС-400В-П, 5 ед. АЕМГ-50М, 16 ед. АПА-5Д, 11 ед. АЕМГ-60/30, 3 ед. АК-0,4-9А);

инженерно-аэродромной техники — 8 ед. (3 ед. АКПМ-3, 1 ед. СПО-15, 1 ед. В-68, 3 ед. ТМ-59МГ);

связи и РТО полетов — 4 ед. (1 ед. РСП-6м2, 1 ед. РСБН-4Н, 1 ед. АСЗОИ, 1 ед. СКП-11).

В 2020 году запланировано восстановить 1010 ед. вооружения и военной техники, в том числе:

в интересах Воздушных Сил, армейской авиации и авиации ВМС — 23 ед., в том числе:

— самолетов — 7 ед. (МиГ-29 — 1 ед. (1 самолет), МиГ-29УБ — 1 ед., Бе-12ПЛ — 1 ед., Бе-12ПС — 1 ед., Ил-76МД — 1 ед., Ан-2Т — 1 ед., Ан-26 — 1 ед. (1 самолет));

— вертолетов — 10 ед. (Ми-14 — 1 ед., Ми-8 — 8 ед., Ка-27 — 1 ед.);

— АСК «ГУРТ» — 8 ед.;

— техники ЗРВ — 14 ед. (ЗРК «Бук-М1» — 4 ед., ЗРК С-300ПТ — 3 комп-с., ЗРК С-125М1 – 2 ед., ЗРК С-300ПС — 1 ед., остальное — 4 ед.);

— техники РТВ — 13 ед. (НРЗ 1Л22 — 8 ед., ПРВ-16 — 5 ед.);

— техники авиационного обеспечения — 71 ед. (Электрогазовой техники — 35 ед., Инженерно-аэродромной техники — 9 ед., Техники связи, АСУ и РТО полетов — 8 ед., БпАК — 18 ед., Техника разведки — 1 ед.).