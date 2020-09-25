Поставка техники в интересах Воздушных Сил, армейской авиации и авиации ВМС Украины в 2019-2020 г. Как бежал из СССР пароход «Вишера» » Почти половина Крыма осталась без воды (около миллиона жителей) — ее просто нет Вслед за центральным Крымом без воды осталась северная часть полуострова, объявил оккупационный главарь ГУП «Вода Крыма» Баженов на сходняке с коллаборантом Аксеновым. Кроме того, оккупанты вводить ограничения по подаче воды и на южном берегу полуострова. На данный момент по графику подачи воды живут Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы. А с 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке, сообщает NEWSru. В 29 селах Северного Крыма воды нет вообще — оккупанты скважины опустошили, они пересохли, поэтому воду туда обещают доставлять цистернами. В 39 поселениях Крыма, где с конца августа воду подают по графику (несколько часов в день), теперь наблюдаются сбои в работе системы водоснабжения. Так, во многих районах Симферополя из-за низкого давления жители не получают воду из водопровода даже положенные два часа в сутки. В 45 многоэтажных домах города вода не поднимается выше пятого этажа, и люди ходят «с ведрами», самостоятельно набирая воду из баков, установленных в каждом квартале Симферополя, сообщает «Новая газета». На сходке с с кремлевским нукером Крыма захватчики признали, что в изношенной системе водоснабжения начались регулярные поломки, которые не позволяют подавать воду вовремя даже после введения графика. А если водопроводная вода и поступает изредка в дома крымчан, то она имеет желто-коричневый оттенок. В одном из микрорайонов Симферополя из крана пошла вода с примесью фекалий, которые туда попали через ветхий водопровод в частном секторе, усеянном выгребными ямами. После этого инцидента всю систему пришлось дважды промывать с хлоркой. До весны 2014 года Украина за свой счет обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через рукотворный Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии полуострова поставки воды прекратились. Теперь запасы воды на Крыме пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Но по словам экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Запасы основных водохранилищ — Симферопольского, Партизанского, Аянского, Чернореченского — к концу августа-началу сентября 2020 года составляли от 12% до 38%. Во многих районах полуострова введен почасовой режим подачи воды: от 2 до 6 часов в сутки. В некоторых населенных пунктах воду подают три раза в неделю. При этом в селах колодцы уже высохли, а центральный водопровод, обещанный оккупантами после аннексии Крыма Россией, так и не построен. Жители Крыма уже выходят на пикеты, требуя решить проблему водоснабжения. Как долго придется жить в условиях ограничений и графиков, российские власти не говорят, обвиняя Украину в «водоморе» и надеясь на осадки, которые должны наполнить местные водохранилища. Нелегитимный спикер марионеточного парламента Крыма Константинов в прошлом году заявлял, что Крыму «вода от Украины не нужна». В нынешнем году коллаборационист допустил, что днепровская вода может быть отравленной. «Где гарантии, что националисты не отравят воду? У нацистов такие советники, что замыслят любое злодейство. Рисковать жизнью крымчан мы с Сергеем Аксеновым никогда не будем», — заявлял он в июне 2020 года. В сентябре марионеточный главарь Крыма Аксенов обвинил власти Украины в «государственном терроризме» и «экоциде» из-за прекращения поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Тем не менее на Крыме с этим согласны не все. Ряд активистов заявили, что решение проблемы водоснабжения полуострова является ответственностью оккупационной российской власти, передает издание «Крым.Реалии». Житель села Опушки Симферопольского района Сергей Васильев несколько дней назад вышел на одиночный пикет в Симферополе с требованием отправить в отставку руководителей российского правительства Крыма из-за нерешенной проблемы водоснабжения полуострова. «Аксенов, Гоцанюк (главарь оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцанюк), Вайль (главарь Госкомводхоза оккупационного правительства Крыма Игорь Вайль), Баженов (главарь предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов) — в отставку! Если вместо воды из крана бежит говно, то это не все в порядке», — с такими лозунгами мужчина вышел на улицу. Сергей Васильев пояснил, что выйти на пикет его заставили действия российских властей, в результате которых в его селе уничтожают действующий водовод «под предлогом замены его на новый». Он обращался во все инстанции, но везде ему ответили, что «все делается в рамках закона». Пикетчик считает российские власти Крыма виновными в том, что крымчане остались без воды. «Это следствие не природных явлений, а халатного отношения нашего руководства к проблемам. Это все начинается в первую очередь от них. В первую очередь, проблема — это наши чиновники, которые нас не слышат и не хотят помогать. Они могут максимум из кабинета рассказать, как у них душа болит. Если бы у нас было правительство, у нас не было бы бед и мы бы не стояли здесь», — заявил он. Эту позицию разделяет даже кизяк, ряженный атаман общественной организации «Крымское казачество» Сергей Акимов. Он тоже пикетировал российский парламент Крыма с требованием к местным властям решить проблему с водой. «Синяя бочка — это не решение проблемы! Дайте воду», «Госсовет в отставку! Крыму нужна вода в канале, а не Константинов в кресле», — написал активист на своем плакате. Он заявил, что за шесть лет, прошедшие с момента, когда Крым оккупировали, власти «забыли самое главное» — провести воду. «На Крыме мост построили. А самое главное забыли — воду провести. Жители Крыма сейчас страдают из-за этого. Шесть лет чем они занимались? Водохранилища пересохли. Неужели они шесть лет не видели, что к этому все идет? Ждут манны небесной. Сколько уже можно это терпеть?» — заявил он. Акимов считает главаря Константинова одним из виновных в том, что Крым оказался в такой ситуации. «Он в течение шести лет от этой воды отталкивался, как мог. Надо было, наоборот, вести переговоры (с украинскими властями о возобновлении поставок днепровской воды в Крым). И насколько я знаю, такие переговоры даже велись когда-то. Но они (подконтрольные России власти Крыма) говорили, что нам вода из Северо-Крымского канала не нужна. И вот мы дожились до того, что у нас сейчас почасовой график воды, и она с каждым днем становится все хуже и хуже», — отметил Акимов. Живущий на Крыме российский активист Илья Большедворов считает, что крымские власти не уделяют достаточного внимания и проблеме больших водопотерь в изношенных сетях полуострова. «Причиной дефицита воды стало халатное отношение крымских властей к состоянию сетей водоснабжения. В Симферополе есть масса примеров, когда эти сети постоянно рвутся. Потери (воды), по официальным данным, от 70 до 80% в сетях. Власти пытаются придумывать какие-то фантастические способы решения проблемы. Но решаться она должна другим путем. Вместо запуска самолетов, которые будут у нас обстреливать облака, добычи воды из пещер, сбора дождевой воды — нужно спуститься просто с небес на землю и наконец-то обратить внимание на трубопроводы, тщательно выбирать подрядчиков и контролировать проведение работ», — считает он. А пока основной надеждой оккупантов являются осадки, которые должны наполнить водохранилища и решить проблему дефицита воды на полуострове. Для этого чиновники в сотрудничестве с Росгидрометом планируют вызывать искусственные осадки.

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