ООН: Международное сотрудничество не выдержало испытания пандемией

Причиной выхода пандемии коронавируса из-под контроля стала неэффективность международного сотрудничества, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече Совбеза в рамках юбилейной 75-й сессии Генассамблеи.

Гутерреш подчеркнул, что пандемия стала испытанием, которого мировое сообщество не выдержало. Он напомнил, что от коронавируса в мире скончался уже почти 1 млн человек, инфицированы более 32 млн. По словам генсека, причиной стало то, что мир «оказался не готов проявить сотрудничество, единство и солидарность».

Гутерреш призвал страны ООН объединиться в борьбе с пандемией и ее последствиями, подчеркнув, что альтернативой объединению может стать только «раскол и хаос».