На Нобелевскую премию мира выдвинули российскую уборщицу с образованием 8 классов

Российская газета «Московский комсомолец» выдвинула на Нобелевскую премию мира уборщицу Марину Удгодскую, которая стала известной благодаря победе на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения (Костромская область). Как сообщает издание, таким образом редакция решила проверить механизм подачи заявок на соискание престижной премии.

Журналисты отмечают, что в последние дни СМИ пестрят заголовками о выдвижении новых кандидатов на Нобелевскую премию мира (среди них Владимир Путин, Дональд Трамп и Алексей Навальный). Редакция проверила, насколько сложно предложить кандидатуру на «мирный» Нобель.

Автор эксперимента подавал заявку через специальную форму на сайте Нобелевского комитета. По его словам, выдвигать кандидатов могут не все. Отправитель должен соответствовать определенным требованиям, например, быть членом «национальных ассамблей и национальных правительств суверенных государств» или главой государства, либо членом Международного суда в Гааге.

Такую возможность имеют и университетские профессоры, ректоры университетов, директоры институтов исследования проблем мира и институтов внешней политики. Журналист, читавший лекции на журфаке в Международном университете, записался в эту категорию. Она заполнил анкету на сайте, после чего ему пришел мгновенный ответ с поздравлениями. В письме сообщалось, что доступ к процедуре предоставляется при условии, что вся указанная пользователем личная информация верна и что он действительно принадлежит к категории, которая вправе выдвигать кандидатуры.

Форма позволяет выдвинуть до пяти кандидатов в одной номинации. Пользователей просят учитывать, что Нобелевская премия мира не может быть разделена более чем тремя кандидатами. По словам журналиста, решение выдвинуть Удгодскую было коллегиальным. В обоснование кандидатуры требуется резюме на английском языке объемом от 200 до двух тысяч знаков. Сотрудник «Московского комсомольца» в этой графе написал: «Марина Удгодская, молодая женщина, выиграла местные выборы в России, доказав всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление».