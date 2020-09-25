Мэрайя Кэри рассказала о самом ужасном воспоминании своей жизни

Мэрайя Кэри рассказала о самом ужасном воспоминании своей жизни. Когда ей было 12 лет, ее попытались продать сутенеру.

50-летняя певица Мэрайя Кэри скоро выпустит свои мемуары «Смысл жизни Мэрайи Кэри», которые, похоже, наделают немало шума. На днях певица дала интервью Опре Уинфри, в котором раскрыла некоторые шокирующие подробности своего детства. Опра зачитала отрывок из книги звезды, в котором та написала о травматичном опыте взаимоотношений с родными.

Когда мне было 12 лет, моя сестра накачала меня валиумом, предложила мне кокаин, нанесла мне ожоги третьей степени и попыталась продать меня сутенеру,

— написала в своих мемуарах Кэри.

В интервью телеведущей звезда рассказала, что, по ее мнению, могло послужить причиной сложных отношений с ее сестрой и братом.

Мы даже толком не знаем друг друга. Мы не росли вместе. У них была своя жизнь, а к тому времени, когда я появилась на свет (Мэрайя — младший ребенок в семье. У нее есть 60-летний брат Морган и 57-летняя сестра Эллисон. — Прим. ред.), они уже были испорченными. Я буквально чувствовала себя аутсайдером в своей собственной семье. У них был опыт взросления с темнокожим отцом и белой матерью, а я по большей части жила со своей матерью (родители Кэри развелись, когда ей было три года. — Прим. ред.), и они считали, что мне было легче, но на самом деле это было не так. Они всегда думали, что моя жизнь была легкой,

— призналась певица.

Эллисон Кэри

Своего брата она назвала «чрезвычайно жестоким» и рассказала, что брат с сестрой продавали в СМИ ложную информацию о ней. Она называет их бывшими братом и сестрой, а к своей матери обращается по имени. Звезда говорит, что сейчас их отношения довольно сложные.

Один случай, связанный с ее матерью, Мэрайя не забудет никогда. Она рассказала, что в 2001 году, под давлением своего успеха и предстоящего выпуска альбома Glitter, была эмоционально и физически истощена и искала поддержки в доме своей матери. Однако после их конфликта ее мать, предположительно, позвонила в 911, и полиция отвезла Кэри в больницу.

Она не сказала: «У нас все в порядке, я забочусь о своей дочери, она просто устала, а кто-то по ошибке вызвал полицию». Все это выглядело с ее стороны так: «Ты бросила мне вызов, и вот что будет». Заднее сиденье полицейской машины — это яркое воспоминание, я это никогда не забуду,

— рассказала звезда.

Пережитый опыт помогает Кэри и в воспитании ее собственных детей. Она призналась, что делает все, чтобы ее девятилетние близнецы Мороккан и Монро росли в любви.

Я думаю, что это действительно тяжелая работа — быть матерью. Поэтому я стараюсь сделать жизнь своих детей прекрасной,

— сказала она.

Мэрайя Кэри с детьми

К слову, у сестры Кэри с их матерью отношения тоже, мягко говоря, не самые лучшие. Эллисон подала на мать в суд за то, что та якобы заставляла ее участвовать в сатанинских ритуалах в 10-летнем возрасте, во время которых ее насиловали неизвестные мужчины.