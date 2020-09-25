Крупнейший американский банк попался на манипулировании ценой золота

JPMorgan Chase & Co, крупнейший по размеру активов банк в США, заплатит рекордный штраф в 1 млрд долларов за манипулятивные практики на рынке драгметаллов.Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки, которую банк заключил с регуляторами.

Претензии к банку возникли у Министерства юстиции США, федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Они инкриминируют трейдерам JPM так называемый «спуфинг» — выставление заявок на покупку или продажу в значительном объеме без намерения их исполнять.

Такие заявки ликвидируются в тот момент, когда цена на рынке доходит до уровня их реализации, но успевают создать иллюзию спроса или предложения, искажая данные о реальном балансе на рынке.

Эта практика была запрещена в США после финансового кризиса 2008 года. По мнению американских регуляторов, в нее были вовлечены трейдеры в JPM в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре.

Штраф может стать рекордным за манипуляции такого рода, о договоренности может быть объявлено на этой неделе, говорят источники Bloomberg. По их словам, банк признает правонарушения в рамках соглашения с властями.

Последний раз JPMorgan платил крупный штраф в 2016 году. За нарушение закона США о коррупции за рубежом банку пришлось расстаться с 264 млн долларов.