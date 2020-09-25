Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника

Лидер КНДР Ким Чен Ын принес официальные извинения народу Южной Кореи за убийство южнокорейского чиновника северокорейскими пограничниками. Об этом заявил представитель КНДР Чон Ва Дэ.
В официальном заявлении говорится, что Ким Чен Ыну «очень жаль», что действия его военных «так сильно разочаровали президента Мун Чжэ Ина и других граждан страны» и что нельзя было этого допускать.
Пхеньян также раскрыл некоторые детали случившегося и выразил сожаление, что руководство Южной Кореи днем ранее прокомментировало ситуацию в одностороннем порядке, не дождавшись разъяснений.
24 сентября в Сеуле заявили, что в начале этой недели с борта инспекционного катера в водах у острова Енпхендо исчез 47-летний чиновник, связанный с Министерством океанов и рыболовства Республики Корея. По версии южнокорейских властей, его расстреляли пограничники из КНДР, а затем сожгли его тело, сообщает «Интерфакс».
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