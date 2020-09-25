Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за коронавируса

В Рио-де-Жанейро отменен карнавал, который должен был пройти в феврале 2021 года. Такое решение независимая лига школ самбы Рио-де-Жанейро приняла из-за пандемии коронавируса.

Как заявил журналистам глава лиги Жоржи Кастанейру, на подготовку к мероприятию «не будет времени и средств». Тем не менее, рассматриваются «другие варианты» проведения карнавала, передает AFP.

Ранее был на неопределенный срок перенесен карнавал в Сан-Паулу. Ожидается отмена новогодних празднований в штате Баия.

Бразилия занимает третье место по числу случаев коронавируса в мире. В стране подтверждено 4,7 млн случаев заболевания и около 140 тыс. летальных исходов.