«Хаббл» сделал новый портрет Юпитера высокого качества

Группа сопровождения миссии космического телескопа «Хаббл» опубликовала новое впечатляющее изображение. Оно было сделано 25 августа 2020 года в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для мониторинга сезонных изменений внешних планет Солнечной системы.



Целью новых наблюдений «Хаббла» стал Юпитер. В момент съемки он находился на расстоянии 653 млн км от Земли. Фото демонстрирует множество деталей атмосферы газового гиганта. Помимо хорошо знакомых всем любителям астрономии облачных поясов и Большого Красного Пятна (БКП), мы также можем увидеть новую формацию — яркий белый шторм, растянувшийся в северных широтах газового гиганта. Он находится в левой верхней части диска планеты.

Белый шторм был впервые замечен 18 августа 2020 года. С тех пор в этом регионе образовались еще два вихря. Шторм движется со скоростью 560 км/ч, оставляя за собой хорошо заметные атмосферные возмущения. Стоит отметить, что подобный феномен является регулярным и происходит в среднем один раз в шесть лет. Это дает астрономам отличную возможность заранее подготовиться к его наблюдениям.

Что касается БКП, то результаты последних наблюдений говорят о том, что оно все еще продолжает уменьшаться в размерах, хотя в последнее время этот процесс несколько замедлился. Сейчас диаметр шторма составляет 15.8 тыс. км, что все еще больше диаметра Земли.

Прямо под БКП можно заметить другой крупный юпитерианский шторм, известный под название Овал BA. Он образовался в 2006 году и изначально имел красный цвет, а потом постепенно изменил его на белый. Но судя по последним снимкам, Овал BA снова начал «краснеть». В поле зрения Hubble также попала Европа — один из крупнейших спутников Юпитера, который станет целью для будущих миссий Europa Clipper и JUICE.

Кроме того, группа сопровождения миссии «Хаббл» также опубликовала комбинированное изображение Юпитера, сделанное из снимков в видимом, ближнем инфракрасном и ультрафиолетовых диапазонах. Такие фото дают астрономам возможность лучше понять распределение слоев дымки и частиц в атмосфере планеты.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»