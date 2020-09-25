Госдолг Франции увеличился до рекорда

Госдолг Франции, второй по величине европейской экономики, вырос по итогам II квартала нынешнего года вырос на 200 млрд евро до 2,6 трлн евро или 114,1% ВВП, следует из данных Национального института статистики и экономических исследований (Insee).

«Это на 12,7 процентного пункта выше, чем в прошлом квартале, это самый сильный квартальный рост с начала ведения статистики в четвертом квартале 1995 года», — цитирует ПРАЙМ сообщение ведомства.

Рост показателя фиксируется второй квартал подряд — в конце 2019 года госдолг Франции находился на отметке 98,1% ВВП.

Insee уточняет, что «часть» столь резкого роста госзадолженности вызвана «резким увеличением расходов целого ряда ведомств». Эти средства, в частности, направлялись «на финансирование необходимых мер, принимаемых в условиях санитарного кризиса», вызванного коронавирусом. Расходы казны были связаны с финансированием крупной программы выплат пособий по технической безработице