Деми Ловато рассталась с женихом Максом Эрихом спустя два месяца после помолвки

Два месяца назад 28-летняя певица Деми Ловато и 29-летний актер Макс Эрих объявили о помолвке. Об этом они радостно сообщили в своих соцсетях. Однако до свадьбы дело не дойдет — влюбленные расстались.

Это было трудное решение, но Деми и Макс решили пойти разными путями, чтобы сосредоточиться на своих карьерах. Они уважают и любят друг друга и всегда будут дорожить временем, проведенным вместе,

— рассказал источник.

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Деми и Макс начали встречаться в марте. Как признавалась певица, встретив Эриха, она сразу поняла, что любит его.

Это было что-то такое, что невозможно описать, если вы не испытали это на себе, но, к счастью, ты тоже это почувствовал, — говорила она.

Как теперь отмечают инсайдеры, в отношениях пары не все было гладко. По словам одного из них, спустя некоторое время после помолвки Деми почувствовала, что, сделав ей предложение руки и сердце, Эрих таким образом хотел привлечь к себе внимание. Другой отмечает, что все пошло под откос, когда Макс стал готовиться к поездке в Атланту для работы над новым проектом.

Они много спорили, и Деми не хотела, чтобы он уезжал без нее,

— считает он.

В конечном итоге Деми якобы поняла, что Макс совсем не такой, каким изначально ей казался.

Было много предупреждений, которые она игнорировала и пыталась закрыть на них глаза,

— отмечают источники.

Близким Ловато ее жених, оказывается, не нравился, и они, включая и маму звезды, уже отписались от него в соцсетях.

Сама пара свой разрыв пока не комментировала. Стоит отметить, что две недели назад Деми еще говорила о том, какое свадебное платье хочет на свое торжество.