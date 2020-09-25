«  
  »

«Черная вдова» переехала на следующий год

"Черная вдова" переехала на следующий год

Об этом уже ходили слухи, но теперь студия Disney официально перенесла марвеловскую «Черную вдову» на следующий год.

Напомним, изначально сольник про Наташу Романову должен был выйти еще в мае, но из-за пандемии коронавируса и карантина релиз был отложен до осени. Теперь же вместо 6 ноября 2020 премьера состоится 7 мая 2021.

На позже перебрались и другие крупные диснеевские релизы: «Смерть на Ниле» (с 23 октября 2020 на 18 декабря того же года), «King’s Man: Начало» (с 26 на 12 февраля 2021), «Вестсайдская история» (с 18 декабря 2020 на 10 декабря 2021), а также марвеловские «Вечные» (с февраля 2021 на 5 ноября того же года) и «Шан-Чи и легенда десяти колец» (с апреля 2021 на 7 июля 2021).

25 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  