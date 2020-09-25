Cенат США нанесет удар по «богатству Путина» и его «ближнего круга»

Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение конгресса проект санкций против России за отравление Алексея Навального. Об этом говорится в релизе на сайте одного из авторов инициативы — республиканца от Флориды Марка Рубио.Акт о привлечении России к ответственности за враждебную деятельность (Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2020) требует введения санкций против российских чиновников, «замешанных в наглых нарушениях международного права, включая покушения на Навального», говорится в релизе Рубио.

Проект также требует подготовить доклад о «личном богатстве, накопленном в результате коррупционной деятельности Владимира Путина и его «ближнего круга».

Кроме того, документ требует от администрации США оценить, нарушал ли Кремль законы, запрещающие использование химического и биологического оружия.

«Владимир Путин доказал, что он не остановится ни перед чем, вплоть до отравления, чтобы заставить замолчать и подавить российских граждан, которые открыто высказываются против его злоупотреблений и вопиющей коррупции», — заявил Рубио, комментируя санкционный проект.

Он добавил, что законопроект «заставит заплатить Путина и его сообщников», причастных к покушениям на убийство лидеров оппозиции и диссидентов, а также потребует пролить свет и на «богатство Путина и коррупцию».

«Нападение на Навального высветило коррупцию и беззаконние режима Путина», — заявил сенатор от Юты Митт Ромни, выступивший соавтором проекта.

«Мы должны привлечь к ответственности виновных в этом трусливой атаке, целью которой была попытка заставить молчать несогласных и задушить борьбу людей за свободу и демократию», — добавил он.

Навальному стало плохо во время перелета из Сибири в Москву в конце августа, после чего он впал в кому и был госпитализирован в клинику в Германии, где его состояние улучшилось. По данным немецких властей, он был отравлен боевым нервно-паралитическим ядом «Новичок».

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники «Шарите», где он провел 32 дня. Дальнейший курс реабилитации, как ожидается, займет несколько недель.

МИД России назвал реакцию Запада на отравление Алексея Навального «массированной дезинформационной кампанией». Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала, что ни в России, ни в СССР «Новичок» никогда не разрабатывался и не производился.