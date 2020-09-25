Бывшая первая ракетка мира может надолго сесть в тюрьму. Известный спортсмен нарушил сразу несколько законов.

Бывшей ракетке мира Борису Беккеру грозит семилетний тюремный срок. Об этом сообщает Sky Sports.

По версии следствия, в июне 2017 года спортсмен нарушил условия процедуры собственного банкротства и скрыл информацию о наличии у себя денежных средств и имущества. Теннисисту предъявили обвинения по 19 пунктам; правоохранительные органы считают, что у Беккера есть доля в бизнесе, несколько банковских счетов и объектов недвижимости в Лондоне и Германии.

Немецкий спортсмен не признает вину. 22 октября 52-летний Беккер должен оказаться на предварительном слушании в суде.

Беккер — шестикратный победитель турниров серии «Большого шлема», олимпийский чемпион-1992. За карьеру немец заработал более 25 миллионов долларов призовых в одиночном и парном разрядах. С 2013 по 2016 год Беккер тренировал сербского теннисиста Новака Джоковича.