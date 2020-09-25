Бюджет «Лиги справедливости» вырос до 70 миллионов

Производственный бюджет проекта «Лига справедливости Зака Снайдера» оказался значительно больше, чем считалось ранее. По сведениям издания Screen Rant, он уже увеличился до 70 миллионов долларов. Изначально считалось, что монтаж нового варианта обойдется студии Warner Bros. в 30 миллионов долларов.

Вероятнее всего, увеличение стоимости связано с запланированными на октябрь 2020 года дополнительными съемками, для которых планируется привлечь исполнителей главных ролей, в том числе Бена Аффлека, Галь Гадот, Джейсона Момоа и Генри Кавилла. Также стало известно, что Снайдер будет снимать новые эпизоды, посвященные Киборгу, роль которого исполнял конфликтующий со студией Warner Bros. Рэй Фишер.

Напомним, что изначально считалось, что Зак Снайдер будет работать с уже имеющимся материалом, в том числе и тем, что не вошел в прокатную версию.

«Лига справедливости Зака Снайдера» будет представлена в виде состоящего из четырех частей мини-сериала потоковым сервисом HBO Max. Точная дата премьеры на момент публикации данной заметки не называлось, было известно лишь, что проект планируется выпустить в 2021 году.