Бойфренд Меган Фокс публично признался в любви к актрисе

Похоже, роман Меган Фокс с рэпером Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly) развивается в очень серьезном русле, потому что недавно 30-летний музыкант публично признал, что любит актрису.

В интервью Говарда Стерна бойфренд Меган сказал, что до встречи с ней даже не верил в любовь. Однако, лишь один взгляд красавицы в его сторону дал ему понять, что он по уши влюблен.

По словам Колсона, до этого он никогда не испытывал ничего подобного, но сейчас понимает, что открыт для этого чувства. Итак, возлюбленный Фокс подтвердил, что между ними произошла любовь с первого взгляда, а их связь очень особенная.

Я не знал, что такое любовь, пока мы с ней не встретились взглядами. Тогда я подумал: «Ух ты!». Я впервые влюбился. Я определенно не был настроен верить в то, что такое может когда-нибудь произойти. – поделился мужчина.

Бейкер добавил, что единственной проблемой в его отношениях со звездой «Трансформеров» стала ее публичность. Как пояснил рэпер, теперь у его дома постоянно дежурят папарацци.

Отметим, что парочку впервые сфотографировали вместе в мае 2020 года. С тех пор они не скрывают своих чувств друг к другу, публикуя совместные фото в соцсетях.