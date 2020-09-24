Жена DZIDZIO рассказала об их необычном знакомстве

Оказалось, пара познакомилась в коридоре музыкального училища, когда оба были подростками. И все, что происходило дальше, еще раз доказывает — случайностей не существует.

Так, украинская артистка Ярослава Хома (SLAVIA), рассказала в программе «Життя відомих людей», как встретила будущего мужа. Произошло это около 20 лет назад, когда оба вступали в музыкальное училище. Тогда их мамы договорились увидеться на фестивале «Молодая Галичина» — так все и получилось.

В то время не было мобильных телефонов и я дала телефон Михаила своему папе, чтобы позвонил мне, потому что бабе было очень плохо. Именно, когда я приехала на фестиваль, Михаил говорит: «Звонил твой папа. Бабки не стало». И я тогда в том тоже увидела какой-то знак, поскольку здесь Михаил, бабушкe звали Михайлина. Бог забрал очень близкого для меня человека, но дал Михаила, — отметила певица.

Впрочем, самое интересное, что бабушка Михайлина прожила счастливую жизнь с дедом по имени… Ярослав. К слову, именно в его честь назвали внучку. Более того, Слава родилась в один день с мамой мужа. Вот такие случайные неслучайности. После всех событий влюбленные больше не расставались, много выступали на свадьбах, а в 2013 сыграли свою собственную.