В Южной Дакоте внезапно образовался провал на дороге, под которым оказалась целая система пещер

«Мы знали, что в этой местности могут быть карстовые образования. Окружное управление по чрезвычайным ситуациям не обладает необходимым опытом, поэтому мы предложили свою помощь в определении масштабов проблемы», — рассказал исследователь Ник Андерсон.

В Южной Дакоте в небольшом городке Блэк-Хоук, жильцы 12 домов были эвакуированы, так как возле одного из домов образовался большой провал. Все это стало большой неожиданностью для людей, но сюрпризы на этом не закончились. Под землей оказалась система пещер. Как пишет Bored Panda, целый район был построен над заброшенной гипсовой шахтой. Земля в Блэк-Хоук стала проваливаться еще 27 апреля. Пока власти начали разбираться в причинах происшествия, команда исследователей Paha Sada Grotto, входящая в состав Национального спелеологического общества США, спустилась вниз и сделала серию интересных кадров.

Спелеологи и спасатели при помощи спецтехники убрали часть разрушенного тротуара, который преградил им проход. Они посчитали, что это обычный карстовый провал, но оказавшись внизу, сразу поняли, что попали в заброшенную шахту. Специалисты нарисовали карту-схему того, что увидели, и поняли всю серьезность ситуации. Выяснилось, что шахта имеет длину более 600 метров и ширину более 45 метров. Прямо над ней находились как минимум 12 жилых домов.

«Даже мы не смогли изучить всю шахту целиком. Некоторые её части разрушены, затоплены или просто слишком опасны для исследования», — сказал один из исследователей Адам Уивер.

Жителям Блэк-Хоук заявили, что они не получат никаких компенсаций за то, что живут в опасном районе. Но 119 домовладельцев не стали сдаваться. Они подали иск к властям округа и застройщику территории на сумму более 75 млн долларов. Народ также предъявили претензии компаниям, которые занимались продажей недвижимости, агентам по недвижимости и юристам предыдущих владельцев домов.