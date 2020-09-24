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В Минске против демонстрантов применили слезоточивый газ — есть раненые

В Минске при разгоне демонстрантов применили слезоточивый газ. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад» со ссылкой на очевидцев.

«Наша Нiва» передает, что газ распылили возле торгового центра «Галерея», когда протестующие пытались отбить задержанную девушку. Одному из участников акции стало плохо.

Возле стелы «Минск — город-герой» снова применили водометы. Вода в них подкрашена, и по ее следам на одежде силовики определяют, кого нужно задерживать.

Вечером в среду, 23 сентября, в Минске и других Белоруссии проходят акции протеста, вызванные инаугурацией президента Александра Лукашенко, которая состоялась днем. Во время разгона два человека были ранены. Очевидцы сообщают о 80 задержанных.

24 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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