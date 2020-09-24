Украина заняла четвертое место по числу еврейских праведников

Alik Gomelsky: Институт «Яд Вашем» опубликовал обновлённые цифры Праведников:

На 1 января 2020 года (то есть за 57 лет) это звание присвоено 27,712 героям и героиням.

По странам статистика выглядит так (300 и больше Праведников):

1. Польша — 7,112

2. Голландия — 5,851

3. Франция — 4,130

4. Украина — 2,659

5. Бельгия — 1,767

6. Литва — 916

7. Венгрия — 869

8. Италия — 734

9. Беларусь — 669

10. Германия — 638

11. Словакия — 615

12. Греция — 357

Victor Mysliwiec: В Википедии данные ещё не обновили, поэтому там прошлогодние — Украина 2573 праведников мира, Россия — 204.

Но не забывайте, что (если послушать русских) то «прирожденные антисемиты», это именно украинцы.