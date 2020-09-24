Украина заняла четвертое место по числу еврейских праведников

Alik Gomelsky: Институт «Яд Вашем» опубликовал обновлённые цифры Праведников:
На 1 января 2020 года (то есть за 57 лет) это звание присвоено 27,712 героям и героиням.
По странам статистика выглядит так (300 и больше Праведников):
1. Польша — 7,112
2. Голландия — 5,851
3. Франция — 4,130
4. Украина — 2,659
5. Бельгия — 1,767
6. Литва — 916
7. Венгрия — 869
8. Италия — 734
9. Беларусь — 669
10. Германия — 638
11. Словакия — 615
12. Греция — 357
Victor Mysliwiec: В Википедии данные ещё не обновили, поэтому там прошлогодние — Украина 2573 праведников мира, Россия — 204.
Но не забывайте, что (если послушать русских) то «прирожденные антисемиты», это именно украинцы.
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