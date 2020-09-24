Том Круз начал подготовку для полета в космос — фильм с его участием будут снимать в следующем году в том числе и на космической станции. Это произойдет впервые в истории.

В мае этого года зарубежная пресса узнала, что Том Круз подписал соглашение о сотрудничестве с Илоном Маском, компания SpaceX, и национальным управлением космического пространства NASA. Согласие могло означать только одно — Том Круз полетит в космос для съемок фильма.

Теперь в этой истории появились и новые подробности. Альманах космических шаттлов на своей странице в Twitter опубликовал, на первый взгляд, обычную диаграмму полетов за пределы планеты. Однако опытные пользователи сети смогли найти в ней более интересную информацию.

Судя по фото, в октябре 2021 Том Круз планирует полететь в космос с известным и опытным пилотом NASA Майклом Лопесом-Алегрия.

Убедиться в том, что путешествие будет выполнено с целями съемки фильма, пользователям помог третий пассажир. Им станет голливудский режиссер Даг Лайман, получивший широкую известность после выхода фильмов «Телепорт» и «Мистер и Миссис Смит».