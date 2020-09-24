«Шиттс Крик»: главное о сериале — триумфаторе «Эмми» » Стюардесса прямо в самолете выдрала зуб актеру Сергею Жигунову Известному актеру Сергею Жигунову удалили зуб прямо салоне самолета. Историю он рассказал у себя в Instagram. Жигунов пишет, что у него разболелся зуб. Стюардесса по имени Кира, в прошлом — врач-стоматолог вытащила зуб. Жигунов пишет, что Кира оказала ему прямо в полете «квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю шестерку». Жигунов утверждает, что после «небесной стоматологии» чувствует себя нормально. Он выразил благодарность всему экипажу борта «Константин Паустовский». Удаляли зуб с анестезией или без — не уточняется.

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