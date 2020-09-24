 
  »

Стюардесса прямо в самолете выдрала зуб актеру Сергею Жигунову

Известному актеру Сергею Жигунову удалили зуб прямо салоне самолета. Историю он рассказал у себя в Instagram.

Жигунов пишет, что у него разболелся зуб. Стюардесса по имени Кира, в прошлом — врач-стоматолог вытащила зуб. Жигунов пишет, что Кира оказала ему прямо в полете «квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю шестерку». Жигунов утверждает, что после «небесной стоматологии» чувствует себя нормально. Он выразил благодарность всему экипажу борта «Константин Паустовский». Удаляли зуб с анестезией или без — не уточняется.

24 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  