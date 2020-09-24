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«Шиттс Крик»: главное о сериале — триумфаторе «Эмми»

Церемония «Эмми» этого года преподнесла поклонникам сериального жанра сюрприз: пока все бурно обсуждали «Эйфорию», «Утреннее шоу», «Хранителей», «Удивительную миссис Мейзел» и «Нормальных людей», абсолютным триумфатором неожиданно стал проект «Шиттс Крик», практически не оставивший соперникам ни единого шанса. Особенно конкурентам в комедийном сегменте номинаций: здесь не только сам сериал был признан лучшим, но и его звезды забрали все статуэтки в актерских категориях. При этом, например, среди российских зрителей немало тех, кто впервые услышал о проекте «Шиттс Крик» как раз во время вручения «Эмми». Разбираемся, о чем сериал, кто его создатели, чем он нравится публике и почему стоит его посмотреть.

О чем речь

Сюжет закручен вокруг некогда богатого семейства Роуз. Его глава, Джонни Роуз, стал миллиардером благодаря своей популярной сети видеосалонов. Супруга бизнесмена Мойра — звезда мыльных опер. У них двое взрослых детей — Дэвид и Алексис. Бизнес Джонни прогорает из-за мошенника-менеджера, и семье приходится переехать в маленький городок под названием Шиттс Крик, собственность в котором оказывается последним, что у них осталось.

"Шиттс Крик" 

"Шиттс Крик" 

Герои вынуждены на первое время поселиться в дешевом мотеле и попытаться встроиться в свою новую реальность, в которой совсем нет денег, а вот общения друг с другом — хоть отбавляй. И неизвестно, что будет сложнее перенести. К тому же население городка не очень-то напоминает светские круги, к которым привыкли члены семьи.

"Шиттс Крик" 

Откуда идея

Главным идейным вдохновителем проекта стал 37-летний канадский актер (а теперь еще и режиссер, сценарист и продюсер) Дэн Леви, который сыграл в сериале Дэвида Роуза, сына обанкротившегося миллиардера. Очень опытным кинематографистом его не назовешь: до «Шиттс Крика» Леви появился на экране всего-то в пяти проектах, а в режиссерском кресле вообще восседал впервые в жизни.

"Шиттс Крик" 

Зато богатый опыт у отца Дэна — Юджина Леви. У него на счету более сотни ролей, и если его имя вам ни о чем не говорит, добавим лишь, что он играл папу главного героя, Джима, в незабвенном «Американском пироге». В «Шиттс Крике» актер исполняет роль главы семейства.

Юджин Леви в сериале "Шиттс Крик" 

Юджин Леви в сериале «Шиттс Крик»

Задумка сериала появилась, когда Дэну Леви пришла в голову мысль: а что было бы с семьями миллионеров и миллиардеров (вроде тех, о которых снимают американские реалити), окажись они без своих богатств где-нибудь в захолустье?

Что бы случилось, если бы они вдруг потеряли все? Были бы Кардашьяны Кардашьянами без своих денег?

— размышляет Дэн в одном из интервью.

"Шиттс Крик" 

Собственно, идея не из революционных (мы все помним, как Пэрис Хилтон и Николь Ричи копали грядки в шоу «Простая жизнь»), но отец и сын Леви весьма удачно развили мысль — да так, что ее хватило на целых шесть сезонов.

История создания

Да-да, сериал уже далеко не новинка. Вы удивитесь, но его запуск состоялся еще в 2015 году, права на показ сперва купил канадский канал CBC Television, позже они были проданы американской сети Pop TV. К слову, Леви предлагали свой проект различным вещательным компаниям: некоторые отказались, некоторые предлагали что-то поменять — к примеру, название, которое казалось продюсерам звучащим слишком грубо. Название Schitt’s Creek вызывает ассоциации с не самым приличным английским словом shit – игра слов и ничего личного. Но Юджин и Дэн настояли на своем, даже приносили руководству корпораций распечатки из американских телефонных справочников, чтобы показать: Шитт — вполне себе распространенная фамилия.

Юджин и Дэн Леви на премии "Эмми" 

Юджин и Дэн Леви на премии «Эмми»

Кстати, впоследствии кто-то из критиков окрестил заглавие сериала «одной из лучших его шуток». Взрывного успеха поначалу не было. Однако к третьему сезону с сериалом случилось чудо, и называлось оно Netflix. Всем известно, что причастность к данному бренду легко приносит проектам гигантскую популярность, и именно это произошло в случае «Шиттс Крика», который в январе 2017-го дебютировал на Netflix.

"Шиттс Крик" 

Статус сериала серьезно укрепился, кроме того, он стал доступен аудитории всего мира. И до этого события шоу было отмечено телевизионными наградами, но только в Канаде (где оно и снималось). А уже к 2018 году сериал вошел в список номинантов престижных американских церемоний, включая Critics’ Choice Television Awards, MTV Movie & TV Awards, а также «Эмми». Последняя для «Шиттс Крика», как мы уже знаем, в этом году оказалась совершенно триумфальной: сериал претендовал на 15 статуэток «Эмми» и получил семь из них. Причем это первый случай в истории церемонии, когда один и тот же проект выигрывает во всех четырех актерских номинациях (лучшие комедийные актер и актриса, лучшие комедийные актер и актриса во второстепенных ролях).

Юджин и Дэн Леви на премии "Эмми"

http://www.spletnik.ru/culture/serialy/98552-shitts-krik-glavnoe-o-seriale-triumfatore-emmi-pro-kotoryy-govoryat-vse.html

24 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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