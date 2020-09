Стюардесса прямо в самолете выдрала зуб актеру Сергею Жигунову Наташа Королева высказалась о бесконечных изменах мужа » «Шиттс Крик»: главное о сериале — триумфаторе «Эмми» Церемония «Эмми» этого года преподнесла поклонникам сериального жанра сюрприз: пока все бурно обсуждали «Эйфорию», «Утреннее шоу», «Хранителей», «Удивительную миссис Мейзел» и «Нормальных людей», абсолютным триумфатором неожиданно стал проект «Шиттс Крик», практически не оставивший соперникам ни единого шанса. Особенно конкурентам в комедийном сегменте номинаций: здесь не только сам сериал был признан лучшим, но и его звезды забрали все статуэтки в актерских категориях. При этом, например, среди российских зрителей немало тех, кто впервые услышал о проекте «Шиттс Крик» как раз во время вручения «Эмми». Разбираемся, о чем сериал, кто его создатели, чем он нравится публике и почему стоит его посмотреть. О чем речь Сюжет закручен вокруг некогда богатого семейства Роуз. Его глава, Джонни Роуз, стал миллиардером благодаря своей популярной сети видеосалонов. Супруга бизнесмена Мойра — звезда мыльных опер. У них двое взрослых детей — Дэвид и Алексис. Бизнес Джонни прогорает из-за мошенника-менеджера, и семье приходится переехать в маленький городок под названием Шиттс Крик, собственность в котором оказывается последним, что у них осталось. Герои вынуждены на первое время поселиться в дешевом мотеле и попытаться встроиться в свою новую реальность, в которой совсем нет денег, а вот общения друг с другом — хоть отбавляй. И неизвестно, что будет сложнее перенести. К тому же население городка не очень-то напоминает светские круги, к которым привыкли члены семьи. Откуда идея Главным идейным вдохновителем проекта стал 37-летний канадский актер (а теперь еще и режиссер, сценарист и продюсер) Дэн Леви, который сыграл в сериале Дэвида Роуза, сына обанкротившегося миллиардера. Очень опытным кинематографистом его не назовешь: до «Шиттс Крика» Леви появился на экране всего-то в пяти проектах, а в режиссерском кресле вообще восседал впервые в жизни. Зато богатый опыт у отца Дэна — Юджина Леви. У него на счету более сотни ролей, и если его имя вам ни о чем не говорит, добавим лишь, что он играл папу главного героя, Джима, в незабвенном «Американском пироге». В «Шиттс Крике» актер исполняет роль главы семейства. Юджин Леви в сериале «Шиттс Крик» Задумка сериала появилась, когда Дэну Леви пришла в голову мысль: а что было бы с семьями миллионеров и миллиардеров (вроде тех, о которых снимают американские реалити), окажись они без своих богатств где-нибудь в захолустье? Что бы случилось, если бы они вдруг потеряли все? Были бы Кардашьяны Кардашьянами без своих денег? — размышляет Дэн в одном из интервью. Собственно, идея не из революционных (мы все помним, как Пэрис Хилтон и Николь Ричи копали грядки в шоу «Простая жизнь»), но отец и сын Леви весьма удачно развили мысль — да так, что ее хватило на целых шесть сезонов. История создания Да-да, сериал уже далеко не новинка. Вы удивитесь, но его запуск состоялся еще в 2015 году, права на показ сперва купил канадский канал CBC Television, позже они были проданы американской сети Pop TV. К слову, Леви предлагали свой проект различным вещательным компаниям: некоторые отказались, некоторые предлагали что-то поменять — к примеру, название, которое казалось продюсерам звучащим слишком грубо. Название Schitt’s Creek вызывает ассоциации с не самым приличным английским словом shit – игра слов и ничего личного. Но Юджин и Дэн настояли на своем, даже приносили руководству корпораций распечатки из американских телефонных справочников, чтобы показать: Шитт — вполне себе распространенная фамилия. Юджин и Дэн Леви на премии «Эмми» Кстати, впоследствии кто-то из критиков окрестил заглавие сериала «одной из лучших его шуток». Взрывного успеха поначалу не было. Однако к третьему сезону с сериалом случилось чудо, и называлось оно Netflix. Всем известно, что причастность к данному бренду легко приносит проектам гигантскую популярность, и именно это произошло в случае «Шиттс Крика», который в январе 2017-го дебютировал на Netflix. Статус сериала серьезно укрепился, кроме того, он стал доступен аудитории всего мира. И до этого события шоу было отмечено телевизионными наградами, но только в Канаде (где оно и снималось). А уже к 2018 году сериал вошел в список номинантов престижных американских церемоний, включая Critics’ Choice Television Awards, MTV Movie & TV Awards, а также «Эмми». Последняя для «Шиттс Крика», как мы уже знаем, в этом году оказалась совершенно триумфальной: сериал претендовал на 15 статуэток «Эмми» и получил семь из них. Причем это первый случай в истории церемонии, когда один и тот же проект выигрывает во всех четырех актерских номинациях (лучшие комедийные актер и актриса, лучшие комедийные актер и актриса во второстепенных ролях). Актерский состав Самое время изучить основной каст сериала помимо уже упомянутых Дэна Леви (Дэвид Роуз) и Юджина Леви (Джонни Роуз). О них добавим, что все семейство актеров связано с миром кино: жена Юджина — сценаристка Дебора Дивайн, младшая дочь, 34-летняя Сара Леви, — тоже актриса. Ей также досталась роль в сериале «Шиттс Крик»: она сыграла официантку местного кафе. Супругу экс-миллиардера Мойру играет 66-летняя Кэтрин О’Хара, и вы, конечно же, ее прекрасно знаете — хотя бы по роли мамы Кевина из комедии «Один дома». Помимо этого, у актрисы в фильмографии такие знаковые ленты, как «Битлджус», «Байки из склепа», «Дик Трейси» и «Клиент всегда мертв». Как говорят создатели сериала, Кэтрин была первой претенденткой на роль Мойры Роуз, но вот сама она не особо рвалась сниматься. Актриса говорила, что ей «лень подписываться на многосерийные проекты», и согласилась только на том условии, что просто сыграет в пилотном эпизоде — как говорится, без обязательств. Когда права на показ приобрела одна из телекомпаний, Кэтрин окончательно дала согласие. Кэтрин О’Хара в роли Мойры Роуз Судя по всему, предложение О’Хара приняла скорее по дружбе, потому что они с Юджином Леви уже не раз снимались вместе. Впервые они встретились в 1970-х, присоединившись к труппе импровизационного театра «Секонд Сити», из которого впоследствии выросло телевизионное скетч-шоу «Секонд Сити ТВ». Совместных киноработ у Кэтрин и Юджина тоже было немало: например, в фильме «Победители шоу» (Best in Show) они сыграли супружескую пару. Кэтрин О’Хара и Юджин Леви в сериале «Шиттс Крик»А вот дочь супругов Роуз — избалованную светскую львицу Алексис, роль которой в итоге досталась 33-летней Энни Мерфи, — в пилоте играла другая девушка. Актриса Эбби Эллиотт была утверждена, но не смогла сниматься в сериале из-за занятости. Энни Мерфи в роли АлексисДля Мерфи «Шиттс Крик» стал своего рода светом в конце тоннеля: она говорит, что серьезно думала о смене профессии, поскольку около двух лет сидела без ролей. А потом получила приглашение на прослушивание в сериал. На кастинге она очень понравилась Дэну Леви, ну а Юджин сильно сомневался, потому что видел героиню исключительно блондинкой. Сыну все же удалось убедить отца, что цвет волос — дело поправимое. В итоге брюнетка Энни перекрасилась: обошлось без кардинальных перемен, но все же волосы стали значительно светлее. Для актрисы роль в «Шиттс Крике» первая заметная работа, ранее в фильмографии Энни значилось лишь несколько сериалов, в некоторых у ее героинь даже нет имени. Так что волосы она явно красила не зря. Энни Мерфи и Дэн Леви в сериале «Шиттс Крик»Напомним, что все четверо исполнителей главных ролей стали обладателями «Эмми-2020». Кроме того, по итогам прошлого года Дэна Леви назвали лучшим комедийным сериальным актером на церемонии вручения наград MTV. Будущее сериала С зимы 2015-го по весну 2020 года вышло шесть сезонов проекта, на протяжении которых герои обустраивались в новых для них жизненных условиях, преодолевали трудности, искали работу, любовь, друзей. К концу шестого сезона у них вроде бы получается стать «своими среди чужих», но теперь поклонников «Шиттс Крика» очень интересует его дальнейшая судьба. Сами создатели говорят, что не хотели бы слишком затягивать сериал. Этой весной в интервью The Hollywood Reporter Дэн Леви сказал следующее: Шестой сезон кажется мне отличным моментом для того, чтобы закончить на высокой ноте и дать нашим поклонникам именно то, что они хотели, но не злоупотреблять их гостеприимством. Пресса восприняла эти слова как заявление о том, что продолжения не будет. И стала сокрушаться, как же все может завершиться на самом пике популярности шоу. В конце концов, «Шиттс Крик» уже может считаться классикой, и было бы несправедливо по отношению к фанатам лишить их возможности новой встречи с семьей Роуз в следующие пару лет, — гласила статья The Cinemaholic, где предполагалось, что авторы проекта могут в ближайшее время вернуть героев зрителям в каком-либо новом формате, будь то полнометражный фильм или некий «праздничный спецвыпуск». К слову, о том, что выйдет еще два сезона, Дэн упоминал как раз в финале четвертого: Цель была, чтобы в конце сериала члены семьи поняли истинную ценность любви. Деньги могут укрепить многое в жизни лишь временно. Но герои бы не сумели купить ни за какие деньги ту близость, которую ощутят к финалу шоу. Когда актера и режиссера спрашивали о судьбе «Шиттс Крика» за кулисами церемонии «Эмми», Леви не отрицал возможности полнометражного проекта, но только если ему в голову придет «потрясающе крутая идея» по поводу сценария. За что сериал полюбили зрители и критики Пристальным вниманием прессы проект смог похвастаться далеко не сразу. Почти во всех обзорах можно прочитать, что путь шоу к успеху был долгим, но со временем, говорят знатоки сериалов, «Шиттс Крик» не «сдувался», как это часто бывает с многосерийными лентами, а лишь становился лучше. Жаль, что мы проспали это остроумное, иногда колкое шоу, — писал обозреватель Vanity Fair Ричард Лоусон в начале прошлого года в статье под названием «Да, «Шиттс Крик» действительно очень хорош». Он отдельно отмечает героиню Кэтрин О’Хары Мойру, которая, по выражению автора, в хорошем смысле «устраивает настоящий цирк» на экране благодаря всем элементам своего образа — от манеры говорить и весьма колоритных выражений (понять которые можно, лишь достаточно хорошо владея английским) до бесконечных нарядов и париков. И правда, из коронных фраз Мойры в интернете составляют целые подборки. Одна из «фишек» сериала — забавные эмоциональные реакции героев и их цепкие фразы. Отсюда — великое множество гифок, которые породил «Шиттс Крик»: буквально на все случаи жизни. Связанные с проектом гифки оформлены в едином стиле — с бело-желтым текстом, благодаря чему они хорошо узнаваемы. Vanity Fair пишет, что некоторые зрители заинтересовались сериалом как раз после того, как обратили внимание на многочисленные смешные анимации, то и дело мелькавшие в лентах соцсетей. Такой вирусный эффект обеспечил шоу еще большую народную любовь. «Ужасное название, отличный ситком: как «Шиттс Крик» неожиданно стал хитом» — так озаглавила свою рецензию, вышедшую в мае этого года, The Guardian. В ней говорится: Сила остроумия обеспечила этому сериалу в духе «из грязи в князи наоборот» большой успех… Спустя пять лет и пять сезонов «Шиттс Крик» расцвел в культовую классику и, возможно, лучший ситком за последнее десятилетие. Конечно, с американской прессой согласна канадская, ведь сериал стал для телеиндустрии этой страны огромным прорывом. Западные критики хвалят сериал и за внимание к жизни ЛГБТК-сообщества (к слову, Дэн Леви открытый гей). «Шиттс Крик» можно полюбить по множеству причин, но на вершине списка — внимание к деталям в романтических сюжетных линиях, — пишет Us Weekly, упоминая, в частности, любовную историю персонажа Дэна — Дэвида — и его избранника Патрика. Я придумывал эту линию, думая о собственных годах взросления, когда так хочется видеть отражение своего «я» на телеэкране. Я смотрел, но не видел гомосексуальных персонажей, которые были бы показаны обычными людьми — теми, кто влюбляется и обретает счастье, становясь благодаря этому лучше, — рассказывает Леви.

Телевизионный критик Скотт Брайан соглашается, что однополая пара в сериале представлена как обычные влюбленные, «проходящие через все стандартные сложности отношений»: Для большого количества представителей ЛГБТ такое ощущение принятия имеет важное значение. Что касается триумфа «Шиттс Крика» на вручении «Эмми», то сериалу, конечно, предрекали успех (15 номинаций — не шутка), но пресса не ожидала, что ситком побьет рекорды премии, тем более что конкуренты у проекта были более чем серьезные. Так что результат, с которым финишировал сериал на церемонии, журналисты в своих статьях, как правило, называют «сюрпризом» и «неожиданным успехом». В качестве основных причин победы критики упоминают в том числе и то, что фильм понравился людям разных возрастов, включая и старшее поколение, — шоу получилось достаточно универсальным. «Шиттс Крик» действительно особенный. Он несет в себе месседж принятия других и себя, принятия любви, когда она к тебе приходит, — даже если речь идет об отношениях внутри семьи. Это именно то, что нужно многим из нас в нынешние времена злобы и раздора, — пишет о фильме Los Angeles Times, и с этим сложно не согласиться.

