Риз Уизерспун показала юное фото с известным комиком

Знаменитая голливудская блондинка Риз Уизерспун опубликовала фото в соцсетях, на котором позирует вместе с известным американским комиком Полом Раддом.

На нем обе звезды выглядят совсем юными, что не удивительно: Риз на то время было 20, а Полу – 27.

«Подождите минуту… Неужели мы с Полом делаем селфи в 1996-м году?», — написала Уизерспун, известная своим искрометным чувством юмора.

Однако, поклонники больше всего изумились то факту, что актеры остаются такими же вечно молодыми уже много лет.