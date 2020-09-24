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Разработанный в Израиле экспресс-тест на COVID-19 будут использовать крупные аэропорты Европы

 

Экспресс-тест на COVID-19, разработанный в Израиле, будет использоваться для проверки пассажиров в нескольких европейских аэропортах.

Процедура тестирования технически представляет собой полоскание горла небольшим количеством специальной жидкости и сплевывание ее в пробирку. Затем ее содержимое анализируется на наличие коронавируса у пассажира с помощью портативного устройства спектрального анализа SpectraLIT от Newsight Imaging.

Созданное Инновационным центром ARC Медицинского центра Шиба и Newsight Imaging совместное предприятие в сфере здравоохранения с использованием искусственного интеллекта Virusight Diagnostic подписало с ICTS Europe стратегическое соглашение о намерениях по экспресс-проверке на COVID-19 авиапассажиров. ICTS Europe является поставщиком решений в сфере безопасности в крупных аэропортах 23 стран, сообщила Newsight Imaging в своем пресс-релизе.

Состоявшиеся в прошлом месяце испытания теста с участием около 400 человек продемонстрировали точность диагностирования до 95%.

«Тесты будут мгновенными, доступными и контролируемыми, чтобы аэропорты и авиакомпании смогли оптимизировать уровень безопасности за счет снижения риска заражения COVID-19», — говорится в заявлении компании.

https://stmegi.com/posts/83350/razrabotannyy-v-izraile-ekspress-test-na-covid-19-budut-ispolzovat-krupnye-aeroporty-evropy/

24 сентября, 2020 | Category: Израиль, Наука, Новости ﻿
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