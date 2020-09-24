Разработанный в Израиле экспресс-тест на COVID-19 будут использовать крупные аэропорты Европы

Экспресс-тест на COVID-19, разработанный в Израиле, будет использоваться для проверки пассажиров в нескольких европейских аэропортах.

Процедура тестирования технически представляет собой полоскание горла небольшим количеством специальной жидкости и сплевывание ее в пробирку. Затем ее содержимое анализируется на наличие коронавируса у пассажира с помощью портативного устройства спектрального анализа SpectraLIT от Newsight Imaging.

Созданное Инновационным центром ARC Медицинского центра Шиба и Newsight Imaging совместное предприятие в сфере здравоохранения с использованием искусственного интеллекта Virusight Diagnostic подписало с ICTS Europe стратегическое соглашение о намерениях по экспресс-проверке на COVID-19 авиапассажиров. ICTS Europe является поставщиком решений в сфере безопасности в крупных аэропортах 23 стран, сообщила Newsight Imaging в своем пресс-релизе.