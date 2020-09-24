Производитель питьевой воды и вакцин стал богатейшим человеком Китая

Владелец компаний по производству бутилированной воды и вакцин Чжун Шаньшань возглавил список богатейших людей Китая. Согласно «Индексу миллиардеров» Блумберг, он обогнал основателя компании Alibaba Джека Ма, а также стал вторым по состоятельности предпринимателем Азии.

Чистая стоимость активов миллиардера достигла 58,7 млрд долларов, что на 2 млрд больше, чем у Джека Ма. Кроме того, Чжун Шаньшань стал вторым по состоянию бизнесменом в Азии после индийца Мукеша Амбани (85,2 млрд долларов). В общемировом списке Чжун Шаньшань оказался лишь на 17-й строчке. «Индекс миллиардеров» возглавляет руководитель американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 178 млрд долларов.

В 2020 году активы Чжун Шаньшаня выросли на 51,9 млрд долларов, во всем мире лучшие темпы смогли продемонстрировать лишь два человека — Илон Маск и все тот же Джефф Безос, — капитал которых вырос на 65,6 и 62,9 млрд долларов соответственно. Джек Ма стал богаче лишь на 10 млрд долларов.

Отобрать пальму первенства в Китае у основателя Alibaba Чжун Шаньшаню позволило первичное размещение акций двух его компаний: Nongfu Spring, производящей бутилированную воду и напитки, и фармацевтической Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise. В начале сентября в первый день торгов на Гонконгской бирже рост стоимости ценных бумаг Nongfu Spring достигал 85%.

В апреле на Шанхайскую биржу вышла Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, которая занимается производством вакцин от различных заболеваний и тест-систем для определения коронавируса.

Джек Ма занимал верхнюю строчку списка богатейших китайцев в течение последних шести лет и может вернуть этот статус. Китайская финансово-технологическая компания Ant Group, владелец платформы Alipay, планирует привлечь не менее 35 млрд долларов в ходе IPO. Это может увеличить состояние Джека Ма на 28 млрд долларов.