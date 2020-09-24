Ольга Сумская показала необычный образ молодой пенсионерки

Знаменитая украинская актриса театра и кино Ольга Сумская на своей странице в Instagram поделилась фото в эффектном, но довольно непривычном образе. На снимках звезда позирует в элегантных нарядах, с пышной прической и в синих линзах (от природы у Ольги карие глаза).

Поклонники остались в восторге от нового имиджа актрисы и забросали ее комплиментами: «Оля, вы богиня», «Вы красавица и большой талант, поэтому уверена, что сериал будет интересным», «Смотрю сериалы лишь из-за Вас», – написали фолловеры.

Оказалось, что такой образ Ольга примерила на съемках сериала телеканала «Украина» – «Сага».

Ольга рассказала, что порой ей очень нравятся наряды ее героинь, и раньше она готова была даже забирать некоторые из них в свой гардероб. Но теперь звезда осторожна с этим.

«Я сейчас очень сдержанная и себя ограничиваю, потому что наберу и потом думаю: «И на что оно мне?» Гардероб уже огромный. Я уже многое отдаю на благотворительность или моим друзьям, сестрам, у меня родственников много. И, собственно говоря, иногда думаешь: «Ну, зачем?» Вот сыграл, и пусть эта судьба останется там, в кино, потому что, если я беру – это уже энергетика. Надо быть внимательным», – уверяет Сумская.

Народная артистка Украины уверена, что вместе с нарядами передается и энергетика персонажа.

«Оно может как-то отражаться на судьбе. Поэтому не советую! Можно пойти и заказать что-то похожее, если вам очень нравится. Но если сюжет был приятный: вы выходите замуж, рожаете, все так прекрасно складывается. Вот тогда берите эти вещи! И оно будет прибывать. Если нет, то не надо», – рассказала Ольга Сумская.