О легендарном 100-летнем британце снимут фильм

В работу запущен биографический фильм о 100-летнем ветеране Томе Муре из Великобритании, который собрал рекордные 38,9 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом для Национальной службы здравоохранения.

Как сообщает Variety, байопик будет снят в 2021 году.

Лента будет посвящена отношениям ветерана с его семьей, к которой он переехал после смерти своей жены Памелы. Супруги прожили в браке 40 лет. Фильм также расскажет о военной карьере Мура и о том, как война повлияла на его жизнь, а также сформировали его жизнь и вдохновили его продолжать ходить, несмотря на то, что он пережил долгую битву с раком кожи и сломанным бедром.

На вопрос о том, кто мог бы сыграть его в фильме, Том Мур пошутил: «Я не знаю ни одного 100-летнего актера. Но Майкл Кейн или Энтони Хопкинс смогли бы проделать отличную работу, если бы были готовы состариться!» – сказал он.

Права на полнометражный фильм о бывшем капитане британской армии приобрели компании Fred Films и Powder Keg Pictures. Другие подробности проекта пока неизвестны.

Напомним, история ветерана Второй мировой войны, капитана Тома Мура вдохновила всю нацию во время самоизоляции. Он получил известность, когда смог собрать миллионы на борьбу с Covid-19, прогуливаясь по своему саду. Мур хотел собрать 1000 фунтов — в обмен на пожертвования он пообещал совершить 100 кругов вокруг своего небольшого сада на ходунках. Этот подвиг он совершил в возрасте 100 лет после долгой битвы с раком кожи и реабилитации после перелома бедра. При этом акция, устроенная ветераном, привлекла такое внимание, что собранная сумма во много раз превысила ожидаемую.