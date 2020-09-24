Наташа Водянова показала свои фото со свадьбы с мультимиллиардером

В минувшие выходные топ-модель и бизнесмен наконец-то поженились после 8 лет отношений. В своем блоге Водянова поделилась кадром с бракосочетания. Невероятно, но на невесте нет пышного белого платья в пол, и фаты тоже нет, и даже огромного декольте открывающего грудь не наблюдается.
Вместо этого, Наталья выбрала скромный наряд: удлиненную белую блузку с воротничком и юбку по силуэту длинны миди. Образ дополнен светлыми туфлями — лодочками. Волосы модель украшать не стала, просто их распустив и сделав объемную укладку. Букет невесты был выполнен из полевых цветов.
В целом, очень удобный наряд, после Парижской мэрии, где молодожены расписались, можно прямиком отправиться в офис на работу.
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