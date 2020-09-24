Наташа Водянова показала свои фото со свадьбы с мультимиллиардером

Вместо этого, Наталья выбрала скромный наряд: удлиненную белую блузку с воротничком и юбку по силуэту длинны миди. Образ дополнен светлыми туфлями — лодочками. Волосы модель украшать не стала, просто их распустив и сделав объемную укладку. Букет невесты был выполнен из полевых цветов.

В целом, очень удобный наряд, после Парижской мэрии, где молодожены расписались, можно прямиком отправиться в офис на работу.