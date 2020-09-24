Модель Victoria’s Secret попозировала топлес на крыше для модного журнала

Американская модель и «ангел» Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel) приняла участие в откровенной фотосессии для испанской версии модного журнала Harper`s Bazaar. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из опубликованных снимков 31-летняя манекенщица позирует топлес в кожаных брюках с вырезами бренда Yves Saint Laurent на крыше здания, прикрыв грудь руками. На ее руке золотистые браслеты бренда Chanel. На другом фото Свейнпол запечатлена в бежевой рубашке на голое тело и светлых джинсах. Кроме того, знаменитость засняли в коротком платье и коричневых сапогах с бахромой.

Автором съемки выступил американский фэшн-фотограф Дэвид Ромер (David Roemer), который регулярно сотрудничает с такими изданиями, как Vogue, Esquire, GQ, Elle. Стилистом стала Элизабет Салсер (Elizabeth Sulcer).