Лидер группы Radiohead Том Йорк внезапно женился

51-летний вокалист и гитарист группы Radiohead Том Йорк женился на своей возлюбленной итальянской актрисе Даяне Рончионе.

Свадьба пара состоялась на Сицилии в минувшую субботу — праздник влюбленные отметили в отеле Valguarnera в городе Багерия. Пара позаботилась и о мерах безопасности в связи с коронавирусом. Несмотря на довольно большое число приглашенных (на свадьбе было 120 гостей), всем выдавались защитные маски. Обошлось на торжестве и без танцев — пара намеренно отказалась от танцпола. Кроме того, жених и невеста заставили весь обслуживающий персонал сдать тест на COVID-19.

В интервью Vanity Fair перед своей свадьбой певец сказал, что, несмотря на все трудности из-за пандемии, они с Даяной очень рады связать себя узами брака именно на Сицилии, так как это ее родной остров.

Надеюсь, что в эти странные времена наша свадьба станет маленьким праздником с нашими друзьями и семьей, сицилийской культуры и ее образом жизни,

— отметил он.

Фотограф Грег Уильямс уже поделился и первыми кадрами с торжества. На черно-белых снимках влюбленные запечатлены в отеле.

Том Йорк и Даяна Рончионе стали встречаться в 2017 году. До этого романа у музыканта были продолжительные отношения с художницей Рэйчел Оуэн, от которой у него есть двое детей: 19-летний сын Ноа и 16-летняя дочь Агнес. В 2015 году пара распалась, а еще через год Оуэн умерла от рака.

Для Даяны этот брак стал первым.