Корпорация Mars изменит название бренда Uncle Benʼs и уберет из логотипа портрет темнокожего мужчины

Американский производитель продуктов Mars сменит название торговой марки Uncle Benʼs на Benʼs Original в рамках борьбы с расовым неравенством. Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме того, из логотипа торговой марки уберут изображение . Товары с новым названием и упаковкой появятся в продаже в 2021 году.

«Мы осознаем неравенство, которое было связано с названием и лицом предыдущего бренда, и, как мы объявили в июне, мы готовы измениться», — заявила компания Mars.

В июне 2020 года компания заявила о ребрендинге Uncle Benʼs в рамках борьбы с расизмом, но не уточнила подробности изменений.

Uncle Benʼs («От дяди Бена») — торговая марка, под которой с 1947 года продается рис быстрого приготовления. Также под этим брендом выпускают бобы быстрого приготовления и соусы.