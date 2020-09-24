Колсон Бэйкер о своих отношениях с Меган Фокс: «До нее я не знал, что такое любовь»

34-летняя актриса Меган Фокс и 30-летний рэпер Колсон Бэйкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly, встречаются уже несколько месяцев. Они очень счастливы и по уши друг в друга влюблены. Как признался музыкант, Меган стала его первой настоящей любовью — до встречи с ней он не испытывал такого чувства.

Я не знал, что такое любовь, пока не встретился с ней глазами. Вот тогда-то я и подумал: «Ого!»



— сказал он вчера в шоу Говарда Стерна.

Колсон Бэйкер и Меган Фокс

Пара познакомилась на съемках фильма «Полночь на злаковом поле», и благодаря работе они стали часто видеться. Колсон отметил, что именно тогда он и влюбился в первый раз в жизни.

Это был мой первый опыт, когда я был открыт для любви. Я вообще-то никогда не верил, что что-то подобное действительно существует,

— признался он.

Когда Стерн спросил, была ли это любовь с первого взгляда для них обоих, Бейкер ответил, что, безусловно, так и было.

Рэпер добавил, что единственным недостатком их отношений было постоянное внимание со стороны прессы.

Мой дом не огорожен, так что это единственная проблема. Все знают, где я живу, так что в какой-то момент все стало немного странным: я вроде как жил своей обычной жизнью, а на следующий день у моего дома каждый день стали появляться папарацци,

— отметил Бэйкер.

О романе пары впервые стало известно в мае. К музыканту актриса ушла от своего супруга Брайана Остина Грина, с которым они прожили в браке 10 лет и стали родителями троих сыновей. Сам актер, похоже, в серьезность нового романа экс-супруги не сильно верит и не исключает того, что они с Меган могут сойтись.

Фокс же признавалась, что, как только начала работать с Бэйкером, почувствовала мгновенную связь с ним.

Я сразу поняла, что он тот, кого я называю не родственной душой, а родственной искрой. Это то состояние, когда душа поднялась на такой высокий уровень, что ее можно разделить между двумя разными телами одновременно. На самом деле я думаю, что мы две половинки одной души. И я сказала ему об этом почти сразу, потому что почувствовала это,

— говорила звезда.