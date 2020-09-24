Какую зарядку купить для MacBook?

Наладить бесперебойную работу MacBook поможет оригинальное зарядное устройство. Но как выбрать адаптер, если практически для каждой модели лэптопа Apple выпускается отдельный блок питания? В таком случае следует изучить особенности, которые позволят безошибочно подобрать необходимую зарядку.

Что учесть при выборе зарядного устройства?

Начать стоит с того, что для всех моделей лэптопов Apple выпускаются оригинальные адаптеры. Каждая зарядка Макбук совместима с определенным ноутбуком, исходя из года его выпуска и потребляемой им мощности. Покупать неоригинальные зарядные для работы с MacBook не стоит хотя бы потому, что ни один из аналогов не способен справиться с резкими скачками напряжения. Если перепад все же произойдет, то в лучшем случае пострадает адаптер, в худшем – аккумулятор или материнская плата дорогостоящего лэптопа Apple.

Выбрать адаптер для той или иной модели MacBook проще всего в специализированном интернет-магазине. Как правило, на странице с каталогом блоков питания есть фильтр, в который можно внести модель лэптопа и потребляемую им мощность.

Узнать модель можно взглянув на нижнюю часть упаковки ноутбука. Там указан идентификатор и серийный номер модели. Если упаковки нет, можно посмотреть в меню mac OS, а именно в разделе «Об этом Mac».

Типы зарядных устройств для MacBook

За все время существования лэптопов Apple было разработано несколько видов адаптеров для них. К ним относится:

USB-C – эта зарядка Макбук подходит для ноутбуков, выпущенных в 2015 году и позже. Она предназначена для работы лэптопов с 12-дюймовыми дисплеями и разъемами питания USB Type-C. Этот адаптер кардинально отличается от своих предшественников. Он представляет собой универсальный двухсторонний коннектор с поддержкой стандарта USB 3.1;

MagSafe – носит звание «старожила». Эта зарядка Макбук была выпущена одной из первых и предназначается она для лэптопов, произведенных до начала 2013 г. Она оборудована магнитным T- или L-образным штекером и обладает мощностью 45, 60 или 85 Вт;

MagSafe 2 – эта зарядка Макбук начала выпускаться с середины 2012 г. Ее штекер тоньше и шире, чем у MagSafe. При этом размеры самого блока питания остаются неизменными.

Если в наличии у пользователя есть MacBook, разработанный под MagSafe, однако сам владелец хочет пользоваться более производительным MagSafe 2, то в таком случае можно применить специальный переходник.

Где заказать зарядное устройство для MacBook?

Купить оригинальный адаптер для любой модели лэптопа MacBook можно в интернет-магазине «DARROM» по самым низким ценам в Украине. Компания гарантирует высочайшее качество своих товаров, быструю доставку по Киеву и своевременную отправку в другие города Украины.

Сотрудники интернет-магазина готовы помочь клиентам, если они не знают, какой адаптер им нужен. Для этого достаточно сообщить консультанту год выпуска и модель лэптопа.