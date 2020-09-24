В Шотландии планируют выпустить слабоалкогольное виски Модель Victoria’s Secret попозировала топлес на крыше для модного журнала » Известная модель показала как ее разрушает волчанка Известная модель решилась показать подписчикам в инстаграме, как выглядит после приступов волчанки, и девушку на снимках не узнать. Её фото: лучшее доказательство того, что красота — это действительно страшная сила. Блогеры публикуют в Сети отредактированные и самые удачные фотографии, но модель из Австралии Робин Лоули решила нарушить это правило. В конце сентября девушка показала в своём инстаграме, за которым следят 212 тысяч подписчиков, что её жизнь не так уж идеальна, как им могло казаться. Как узнали подписчики Лоули, девушка страдает от аутоимунного заболевания под названием волчанка (это болезнь соединительной ткани, которая приводит к разрыву сосудов), а также от антифосфолипидного синдрома (APS), который вызывает у неё судороги. Из-за APS девушка теряет контроль над своими конечностями, что однажды уже привело к тому, что Робин упала с лестницы. Волчанка действует иначе: когда у девушки лопаются сосуды, на её коже образуются синяки. Обычно Робин старалась не показываться поклонникам после приступов, но 24 сентября решила нарушить эту традицию. Модель показала в инстаграме «неудобную» сторону своей жизни — результат воспаления соединительной ткани под кожей около правого глаза. Иногда социальные сети могут казаться такими пугающими, что я от них отстраняюсь, а иногда мне нравится, что люди могут показать своё истинное «я», — написала Лоули. Даже если правда такая же необычная, как это фото, не сдавайтесь, вы не одиноки, — написала Робин. Зря Робин переживала, что подписчики критично отнесутся к её нестандартному контенту — люди оценили смелость девушки, и комплиментам не было конца. Я очень впечатлена и гор

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