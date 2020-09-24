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Известная модель показала как ее разрушает волчанка

Известная модель решилась показать подписчикам в инстаграме, как выглядит после приступов волчанки, и девушку на снимках не узнать. Её фото: лучшее доказательство того, что красота — это действительно страшная сила.

Блогеры публикуют в Сети отредактированные и самые удачные фотографии, но модель из Австралии Робин Лоули решила нарушить это правило.

Модель призналась в фото, как выглядит после приступа волчанки. И доказала: красота бывает дьявольски страшной

Робин Лоули

В конце сентября девушка показала в своём инстаграме, за которым следят 212 тысяч подписчиков, что её жизнь не так уж идеальна, как им могло казаться.

Модель призналась в фото, как выглядит после приступа волчанки. И доказала: красота бывает дьявольски страшной

Робин Лоули

Как узнали подписчики Лоули, девушка страдает от аутоимунного заболевания под названием волчанка (это болезнь соединительной ткани, которая приводит к разрыву сосудов), а также от антифосфолипидного синдрома (APS), который вызывает у неё судороги.

Из-за APS девушка теряет контроль над своими конечностями, что однажды уже привело к тому, что Робин упала с лестницы.

Модель призналась в фото, как выглядит после приступа волчанки. И доказала: красота бывает дьявольски страшной

Волчанка действует иначе: когда у девушки лопаются сосуды, на её коже образуются синяки. Обычно Робин старалась не показываться поклонникам после приступов, но 24 сентября решила нарушить эту традицию.

Модель показала в инстаграме «неудобную» сторону своей жизни — результат воспаления соединительной ткани под кожей около правого глаза.

Иногда социальные сети могут казаться такими пугающими, что я от них отстраняюсь, а иногда мне нравится, что люди могут показать своё истинное «я», — написала Лоули.

Модель призналась в фото, как выглядит после приступа волчанки. И доказала: красота бывает дьявольски страшной

Даже если правда такая же необычная, как это фото, не сдавайтесь, вы не одиноки, — написала Робин.

Модель призналась в фото, как выглядит после приступа волчанки. И доказала: красота бывает дьявольски страшной

Зря Робин переживала, что подписчики критично отнесутся к её нестандартному контенту — люди оценили смелость девушки, и комплиментам не было конца.

24 сентября, 2020 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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