Израиль ужесточает карантин по коронавирусу

В Израиле с 25 сентября будет действовать полный карантин в связи с распространением коронавируса. Ужесточение ограничительных мер, предположительно, продлится две недели, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Политик подчеркнул, что эти ограничения необходимы «для спасения жизни израильтян». По его словам, после двух недель карантина часть ограничений может быть снята, однако менее жесткий карантин продлится и дальше. Нетаньяху подчеркнул, что все сроки являются предварительными и будут зависеть от показателей заболеваемости, передает «Коммерсант».

На данный момент в стране подтверждено более 204,6 тыс. случаев коронавируса и 1325 летальных исходов. 18 сентября Израиль первым в мире ввел повторный карантин.