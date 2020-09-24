Хайди Клум опубликовала очень странное эротичное фото

Известная немецкая супермодель Хайди Клум поделилась довольно пикантным фото.

На своей странице в Instagram 47-летняя Хайди Клум опубликовала фото, на котором позирует лежа на полу рядом со своей огромной мохнатой собакой по имени Антон.

Примечательно что на фото, Хайди изображена полностью обнаженной, прикрыв ягодицы емоджи в виде персика.

Давай, Антон! — подписала фото звезда.

Что хотела продемонстрировать этим фото звезда и что о нем думают ее поклонники, остается только догадываться. Не так давно Клум ограничила возможность комментировать ее снимки и видео.