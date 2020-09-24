ЕС назвал нелегитимной инаугурацию Лукашенко

Евросоюз отказал инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко в достаточной демократической легитимности. Об этом со ссылкой на заявление блока сообщает Telegram-канал агентства Sputnik.

Власти ЕС считают, что этот шаг усугубляет кризис, в котором находится белорусское государство. В схожем ключе на эту тему ранее 24 сентября высказался министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. По его словам, это дополнительно подрывает авторитет Лукашенко, обманувшего свой народ на выборах.

Словакия первой из стран Евросоюза назвали Александра Лукашенко нелегитимным президентом Белоруссии. Также представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность. После этого США , Украина и Канада высказали аналогичное мнение.