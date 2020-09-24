Ермак убеждает Зеленского пустить воду в Крым — объясняем почему это невозможно

Глава ОПы Зеленского Ермак опять пытается убедить президента пустить в в Крым. По его словам эта уступка уж точно — сработает и Путин пойдет навстречу.

Опять про воду в Крым…. подробненько.

1. Изначально вода в Крым не была пущена в 14 году, потому что ремонтные и обслуживающие канал бригады глупец Аксенов, наставив блок постов и заминировав проходы на полуостров,не пустил на территорию Крыма.

В связи с тем, что для подачи воды нужна обязательная чистка русла канала, проверка и ремонт всех насосных станций, а так же восстановление шлюзовой системы и установка заглушек, которые систематически, каждую зиму жители растаскивали на металлолом, вода в Крым не пошла, насосную систему не включили.

2. после того, как прошел их идиотский референдум, и они сообразили что им нужна вода, они стали требовать ее пуска. На что им были выставлены счета за обслуживание и ремонт всей гидросистемы , а так же озвучена цена днепровской воды. Крым никогда не получал воду бесплатно, они просто не знали этого.

3 Мозги у оккупантов и их марионеток не смогли переварить цифры и просчитать последствия для Крыма при отсутствии днепровской воды, и они отказались от поставок.

4.После этого хозяйственный народ Крыма растащил все металлические детали гидросистемы канала и сдал в металлолом, а из русла канала вытащил бетонные плиты, которые смог. Оставшиеся разрушились от высыхания и воздействия окружающей среды.

5. На сегодняшний день канала как такового не существует. Его нужно не просто восстанавливать, а отстраивать заново.

6. Днепровская вода нашла достойное применение в Херсонской области. Заложены рисовые чеки, инжирные ( в Киеве к слову сейчас много херсонского инжира, вкусный) и фруктовые сады, фундуковые и фисташковые рощи, в которые вложены огромные деньги.

Воду в Крым пустить невозможно.

Олександр Нестеров