Дочь Кейт Бекинсейл полностью разделась

Дочка явно взяла у своей матери всё самое лучшее. 21-летняя Лили Мо Шин — девушка довольно смелая. Ведь она не постеснялась показать своим подписчикам себя полностью обнажённой. Лили опубликовала селфи, на котором позирует в гардеробной. Соски Мо Шин прикрыла стикерами в виде сердечек.
Отметим, что на страницу девушки в Инстаграм @lily_sheen подписано 118 тысяч человек. Лили — дочка Кейт Бекинсейл и актёра Майкла Шина, прославившегося после съёмок в саге «Сумерки». Иногда Лили публикует фото с отцом.
И с мамой, Кейт, тоже.
У девушки есть молодой человек, с которым она живёт в загородном доме.
Но больше всего фолловеры лайкают фото, на которых Мо Шин в купальнике.
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