Бритни Спирс постепенно сходит с ума

Бритни Спирс постепенно сходит с ума — так считают не только поклонники певицы, но и западные таблоиды. Бритни опять начала устраивать неоднозначные выходки , а теперь откровенно испугала фанатов.

Психическое состояние Бритни Спирс все больше и больше беспокоит ее поклонников. Накануне 38-летняя поп-звезда опубликовала очередной странный пост. В фотографии, на первый взгляд, нет ничего необычного: Спирс в бикини и соломенной шляпе держит асану на берегу океана. Она лежит, подняв и выпрямив ноги, а руки раскинув в сторону.

Картинка выглядит даже идиллически, но вот подпись к ней действительно настораживает. Содержание поста дословно выглядит так:

«Нет ….. это не просто прикосновение розы или КРАСНЫЙ … Это просто я … в самом общем смысле Бритни ! Эй пока ты там переверни фотографии вверх ногами, и ты обнаружишь, что это! Для учителя… чай… тест… завтра… время… два… десять… инструмент… попробуй… спасибо… они… я имею в виду, мы могли бы провести весь день с этим, верно?! Во всяком случае кто был вашим любимым учителем в школе и что вы УЧИЛИ????»

Сейчас фанаты разбирают эту публикацию по косточкам. По мнению большинства, певица просто молит о помощи — о защите ее от отца-опекуна. Напомним, 68-летний Джейми Спирс полностью контролирует финансы и многие другие аспекты жизни дочери. Предполагается даже, что Бритни находится у него в заложниках.

Существует целая конспирологическая теория, согласно которой все появления Спирс в соцсетях несут в себе скрытый шифр. Например, одежда красного цвета, повторяющиеся бессмысленные сообщения, нелепые танцы, выкладывание похожих снимков — все это замаскированный крик о помощи.

«Клянусь, она пытается сказать нам что-то с помощью кодов и подсказок. Если вы читаете это: ВЫ НЕ ОДНА», — написал один из фанатов, первым прокомментировавшим ее новое обращение.