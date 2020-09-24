Американские ударные беспилотники будут мультитопливными

Исследовательская лаборатория Армии США заключила с Иллинойсским университетом в Урбане-Шампейне контракт на разработку нового авиационного двигателя дизельного цикла, который мог бы работать на любом виде топлива. Как пишет Flightglobal, новые силовые установки будут создаваться для ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Grey Eagle.

Армия и ВВС США нередко используют ударные и разведывательные беспилотники на удаленных военных базах, где могут быть трудности с поставками топлива. Мультитопливные двигатели позволят решить эту проблему, поскольку они могут работать на том виде топлива, которое в конкретный момент есть на складе.

В рамках соглашения Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне проведет несколько исследований. В частности, специалисты детально исследуют особенности сгорания разных видов топлива, а также разработают новую систему зажигания, которая сможет обеспечивать эффективный запуск двигателя.

В настоящее время университетские специалисты рассматривают возможность дополнения системы зажигания для перспективного двигателя системой, аналогичной свечам накаливания в дизельных двигателях. Такие свечи в дизельных моторах облегчают запуск в холодное время года.

Предполагается, что при использовании топлива с испаряемостью, недостаточной для самовоспламенения при сжатии, система со свечами накала будет обеспечивать дополнительный нагрев рабочей зоны двигателя. Разработку нового мультитопливного двигателя для беспилотников планируется завершить в течение четырех лет.