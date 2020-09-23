Возобновились съемки третьих «Фантастических зверей»

В Великобритании возобновились съемки третьей части фильма «Фантастические звери и где их искать», о чем рассказал исполнитель главной роли Эдди Редмэйн.

Эдди, который играет роль магозоолога Ньюта Скамандер, отметил, что всю съемочную группу постоянно тестируют на Covid-19 и на площадке приходится носить маски и защитные щитки.

«Это интересно, потому что мы начали снимать сейчас. Прошло столько времени, и это совершенно новый процесс. Это абсолютно новая норма», — рассказал актер.

В «фантастических зверях 3» покажут магические сражения на фоне Второй мировой войны. Выход фильма предварительно запланирован на ноябрь следующего года.