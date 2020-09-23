НАСА объявила, сколько будет стоить лунная экспедиция (фото) E-коррупция: почему Зеленский позволил Кауфману не платить в бюджет штраф в 3,4 миллиарда? » Сенсация в мире археологии: в Египте нашли 27 нетронутых саркофагов вельмож

Археологи обнаружили на месте древнейшего некрополя столицы Древнего Царства — Мемфиса — 27 закрытых саркофагов, которые пролежали в земле нетронутыми более 2,5 тысячи лет. Сенсационная находка была сделана в Саккаре (название происходит от имени бога мертвых — Сокара), расположенной в 30 километрах от Каира, передает британская телерадиокорпарация «Би-би-си». Обнаруженные саркофаги находились на глубине 11 метров. Египтологи называют эту находку одной из крупнейших за всю историю раскопок.



Саккара внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2018 году специалисты нашли там большой тайник с мумифицированными животными — кошками, крокодилами, кобрами и птицами. https://www.9tv.co.il/item/18410

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