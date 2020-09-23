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Сенсация в мире археологии: в Египте нашли 27 нетронутых саркофагов вельмож

Some of the coffins discovered at an ancient burial shaft at an Egyptian necropolis near Cairo, 9 September 2020
Археологи обнаружили на месте древнейшего некрополя столицы Древнего Царства — Мемфиса — 27 закрытых саркофагов, которые пролежали в земле нетронутыми более 2,5 тысячи лет.

Сенсационная находка была сделана в Саккаре (название происходит от имени бога мертвых — Сокара), расположенной в 30 километрах от Каира, передает британская телерадиокорпарация «Би-би-си».

Обнаруженные саркофаги находились на глубине 11 метров. Египтологи называют эту находку одной из крупнейших за всю историю раскопок.
One of the coffins from a burial complex in the necropolis of Saqqara
Саккара внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2018 году специалисты нашли там большой тайник с мумифицированными животными — кошками, крокодилами, кобрами и птицами.

The coffins were discovered down an 11-metre (36ft) deep well, accessed by a shaft

A team of archaeologists and experts with the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities recently uncovered a burial complex in the necropolis of Saqqara, containing well-preserved sealed coffins, made of wood, and believed to be dating back some 2,500 years

A wooden sarcophagus discovered down an ancient well in Saqqara, Egypt

https://www.9tv.co.il/item/18410

23 сентября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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