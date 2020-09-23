Пресс-секретарь Тихановской: в кабинете главы ЦИК Светлане угрожали убийством

Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской угрожали убийством в кабинете ЦИК, сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина в интервью ютуб-проекту «И Грянул Грэм». «Уехала не сама, она была поставлена перед очень жестким выбором. Этот выбор включал, либо ее дети будут расти сиротами, либо она покинет страну. Мне, например, достаточно, чтобы понимать ее поступок, и ни в коем случае не осуждать», — заявила Красулина.

Тихановская уехала из Белоруссии почти сразу после выборов президента (состоялись 8 августа), когда в стране начались массовые акции протеста против итогов выборов, продолжающие до сих пор. Среди митингующих есть жертвы. 11 августа Светлана Тихановская выступила с видеообращением, в котором призвала жителей страны не выходить на площади. В ролике видно, что она читает свои слова. Позже глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что обращение Тихановской записывали в ее кабинете после встречи с «высокопоставленными сотрудниками органов правоохранения».