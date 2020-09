Пожилые люди стали сильнее и умнее, чем 30 лет назад

Любопытные исследования от финских ученых учитывали различные параметры физической и умственной активности респондентов в различные временные периоды.

Качество гонится за количеством

В течение последних ста лет продолжительность жизни людей в среднем увеличивалась. В последнее время медицинские исследования в значительной мере перекинулись на качество жизни, пишет Фармапедия.

Продолжительность здоровой жизни – показатель, который Всемирная организация ввела в 2001 году, чтобы характеризовать количество лет, которые человек проводит в оптимальном, в соответствии с возрастом, состоянии здоровья.

Что узнали ученые

Изыскания были опубликованы в Aging Clinical and Experimental Research и The Journals of Gerontology: Series A. Половине участников исследования было 75-80 лет в 1989 году, тогда они прошли ряд когнитивных и физических тестов. Их показатели сравнили с показателями современных пожилых людей.

«Исследование уникально, поскольку лишь несколько исследований сравнивали показатели людей в разные исторические периоды», — сказала ведущий автор исследования Таина Рантанен (Taina Rantanen) из Университета Йювяскюля.

Ученые фокусировались на показателях, которые отражают, как пожилые люди справляются с рутинными делами вроде ухода за собой. Практически все виды тестов лучше прошли участники группы тех, кто родился позже. Так, у них была выше скорость ходьбы, кисть была сильнее на 25%, сила разгибания колена – на 20-47%, лучше были функции легких. Аналогично в когнитивных тестах «побеждали» наши современники.

Ученые отмечают, что те, кто родился позже, жил в мире, в котором произошел ряд положительных изменений: улучшились санитарные условия и питания, стали более доступными образования и здравоохранения. Эти данные, указывают авторы исследования, могут оказаться справедливыми только для Финляндии.