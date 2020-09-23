План Маршалла призвали распространить на весь мир

Принц Чарльз призвал разработать экологический аналог плана Маршалла, реализованного США для восстановления экономики Европы после Второй мировой войны, и распространить его на весь мир, пишет CNBC.

По словам наследника британского престола, пандемия коронавируса и другие международные кризисы в области здравоохранения являются прямым следствием нарушений в глобальной биологической системе. «Если не предпринять немедленных действий, мы упустим окно возможностей для восстановления сине-зеленого цвета на нашей планете, для устойчивого и инклюзивного будущего», — заявил принц Чарльз.

Единственно возможным решением, по его мнению, станет принятие глобального «плана Маршалла для природы, людей и планеты». Организаторы Нью-Йоркской недели климата, в рамках которой состоялось выступление принца Чарльза, назвали идею интересной и выразили надежду, что власти США заинтересуются ею.

План Маршалла, названный в честь тогдашнего госсекретаря США Джорджа Маршалла, был разработан и реализован Соединенными Штатами после Второй мировой войны. Он предусматривал выделение льготных кредитов, субсидий и других мер поддержки правительствам наиболее пострадавших стран Европы, а также Турции и Японии. Общий объем отчислений составил около 13 миллиардов долларов. Средства пошли на приобретение американских товаров, что помогало развивать также и американскую экономику, почти не пострадавшую в результате военных действий.