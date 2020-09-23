Памела Андерсон поделилась тем, что по ее словам «еще может показать»

Популярная американская актриса Памела Андерсон в очередной раз вызвала фурор в Сети.

Звезда «Спасателей Малибу» устроила горячую фотосессию, где предстала в обтягивающем белье и с сигаретой в руках. Пэм соблазнительно изгибалась на кровати и засветила сосок. На фото знаменитость щеголяла роскошными формами, в частности, пышным бюстом и стройной талией.

Публикацию актриса подписала цитатой итальянского кинорежиссера Федерико Феллини: «Не говори мне, что я делаю, я не хочу знать».

Впрочем, в комментариях пользователи призвали Пэм не курить. В ответ на это актриса написала: «Мама никогда не курила. (Никогда-никогда не будет), но на фотографиях все идет».