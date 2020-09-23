НАСА объявила, сколько будет стоить лунная экспедиция (фото)

21 сентября NASA опубликовало новые детали программы Artemis, целью которой должно стать возвращение человека на Луну. Кроме того, аэрокосмическая администрация впервые назвала сумму, которая потребуется на выполнение этой задачи. По оценкам NASA, реализация первой фазы Artemis обойдется в 28 млрд долларов.



Большая часть названной суммы (16 млрд долларов) будет потрачена на создание лунного спускаемого аппарата. Весной этого года NASA выбрало три команды производителей, которые в настоящее время занимаются разработкой своих проектов. После их детального рассмотрения, руководство организации выберет одну или две заявки, которые будут профинансированы. Оставшиеся 12 млрд покрывают строительство и испытания сверхтяжелой ракеты SLS, корабля Orion, лунных скафандров и другого необходимого оборудования.

Основной вопрос пока что заключается в том, согласится ли американский Конгресс выделить необходимые средства. В условиях приближающихся выборов и напряженной политической борьбы нет никакой уверенности в том, что американские законодатели захотят профинансировать Artemis. По словам администратора NASA Джима Брайденстайна, чтобы уложиться в намеченные программой сроки Конгресс должен одобрить выделение первого 3.2-миллиардного транша до конца этого года.

Если Artemis все же получит все необходимое финансирование, дальнейший план действий выглядит следующим образом. До конца этого года NASA проведет полноценный прожиг первой ступени SLS, имитирующий ее запуск. После его завершения, ступень будет переправлена в Космический центр им. Кеннеди, где ее начнут готовить к миссии Artemis I.

В 2021 году NASA осуществит миссию Artemis I. В ее рамках беспилотный Orion облетит Луну и вернется на Землю. В 2023 году состоится запуск Artemis II — первой пилотируемой миссии программы. По своей сути, она будет повторять полет «Аполлона-8». Астронавты выполнят облет Луны, а также опробуют ручное управление кораблем. В том же году NASA планирует запустить первые модули окололунной станции Gateway.

В 2024 году к Луне отправится миссия Artemis III. Астронавты совершат посадку в районе южного полюса и проведут там около недели, выполнив от двух до пяти выходов на поверхность. Пока что в NASA не приняли решение, будет ли Gateway задействована в этом полете. Но в аэрокосмической администрации утверждают, что в любом случае, станция найдет активное применение во время последующих лунных миссий. Она будет использоваться в качестве перевалочного пункта и для проведения научных наблюдений.Следующей крупной задачей станет создание базы на южном полюсе Луны, способной обеспечивать многомесячное пребывание астронавтов. NASA надеется построить ее к концу нынешнего десятилетия.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»