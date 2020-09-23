Меган Маркл и принц Гарри впервые выступили на телевидении после сложения с себя королевских полномочий

Вчера 39-летняя Меган Маркл и ее 36-летний муж принц Гарри появились в эфире канала ABC в рамках мероприятия журнала Time «Сто самых влиятельных людей на планете».

Это стало первым совместным выступлением герцогов Сассекских на телевидении после того, как они сложили с себя королевские полномочия.

В ролике, который был снят на заднем дворе дома супругов, Меган, будучи гражданкой США, призвала избирателей принять участие в голосовании на предстоящих президентских выборах в ноябре.

До выборов осталось шесть недель, а сегодня — день регистрации избирателей. Каждые четыре года нам говорят: «Это самые важные выборы в нашей жизни». Но это так. Когда мы голосуем, наши ценности претворяются в жизнь и наши голоса становятся услышанными,

— сказала герцогиня.

А ее супруг поднял тему взаимодействия людей в сети в преддверии выборов.

Чем ближе ноябрь, тем важнее становится то, чтобы мы не принимали во внимание ненавистнические речи, дезинформацию и негатив в сети. Та информация, которую мы поглощаем, то, чему мы подвергаемся и с чем мы взаимодействуем в интернете, оказывает реальное влияние на всех нас,

— отметил он.

В своем выступлении Меган также поблагодарила тех, кто проявил мужество в этом году, отметив ученых и медработников, которые борются с коронавирусом, а также тех, кто выступает против несправедливости и неравенства и отстаивает свои права.

После сложения с себя королевских полномочий герцоги обосновались в США, где они недавно купили дом в районе Санта-Барбары. Недавно они подписали контракт с Netflix и теперь планируют начать работу в телевизионной индустрии.